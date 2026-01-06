Crans-Montana rientrate in Italia le salme delle vittime | mercoledì e giovedì i funerali
Le salme delle cinque vittime italiane della strage di Capodanno a Crans-Montana sono state riportate in Italia tramite un volo di Stato. I funerali si terranno mercoledì e giovedì, offrendo l’opportunità di ricordare le persone colpite da questa tragedia. La comunità si prepara a rendere omaggio alle vittime in un momento di lutto condiviso.
Un volo di Stato ha riportato lunedì in Italia le salme di cinque dei sei italiani morti nella strage di Capodanno a Crans-Montana. L’aereo C-130 dell’Aeronautica Militare è partito nella tarda mattinata da Sion trasportando i corpi di Achille Barosi, Chiara Costanzo, Emanuele Galeppini, Giovanni Tamburi e Riccardo Minghetti, ed è atterrato poco prima delle 13 all’aeroporto di Milano Linate, dove sono sbarcati i feretri dei primi quattro giovani. Ad attenderli, oltre ai familiari delle vittime, erano presenti il presidente del Senato Ignazio La Russa, il sindaco di Milano Giuseppe Sala e i presidenti delle Regioni Lombardia ( Attilio Fontana ), Emilia Romagna ( Michele de Pascale ), e Liguria ( Marco Bucci ). 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Crans-Montana: salme vittime rientrate in Italia, mercoledì e giovedì i funerali
Leggi anche: Strage Crans-Montana, rientrate le salme delle vittime italiane: il volo atterrato a Linate
Incidente Crans-Montana: l’intervento italiano; Crans-Montana, riportate in Italia le salme. I medici del Niguarda: battaglia per salvare i feriti; Crans-Montana, cinque salme rientrate in Italia. Aperte le camere ardenti - I funerali di Chiara Costanzo mercoledì a Milano; Crans-Montana, rientrate salme dei ragazzi italiani. Il Niguarda: “Per i feriti sarà una battaglia”.
Crans-Montana, rientrate in Italia le salme delle vittime: mercoledì e giovedì i funerali - Un volo di Stato ha riportato lunedì in Italia le salme di cinque dei sei italiani morti nella strage di Capodanno a Crans- lapresse.it
Strage Crans Montana, il rientro dei feretri in Italia con il C-130. L'omaggio di La Russa e Sala - Il velivolo dell’Aeronautica Militare atterrerà a Ciampino nel pomeriggio, dove lo attenderanno il ministro degli Esteri Tajani ... tg.la7.it
Crans-Montana, rientrano in Italia le vittime italiane - Le salme di cinque dei sei adolescenti italiani morti nell’incendio del bar di Crans- tg24.sky.it
Non ho scritto nulla fino ad oggi sulla tragedia di Crans-Montana perché non riuscivo a trovare le parole adatte. Poi oggi, quando ho visto le bare bianche che rientravano in Italia, mi è scoppiato un dolore al petto che non si può spiegare. Sono scene che spe - facebook.com facebook
Strage Crans Montana, il rientro dei feretri in Italia con il C-130. L'omaggio di La Russa e Sala x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.