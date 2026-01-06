Le salme delle cinque vittime italiane della strage di Capodanno a Crans-Montana sono state riportate in Italia tramite un volo di Stato. I funerali si terranno mercoledì e giovedì, offrendo l’opportunità di ricordare le persone colpite da questa tragedia. La comunità si prepara a rendere omaggio alle vittime in un momento di lutto condiviso.

Un volo di Stato ha riportato lunedì in Italia le salme di cinque dei sei italiani morti nella strage di Capodanno a Crans-Montana. L’aereo C-130 dell’Aeronautica Militare è partito nella tarda mattinata da Sion trasportando i corpi di Achille Barosi, Chiara Costanzo, Emanuele Galeppini, Giovanni Tamburi e Riccardo Minghetti, ed è atterrato poco prima delle 13 all’aeroporto di Milano Linate, dove sono sbarcati i feretri dei primi quattro giovani. Ad attenderli, oltre ai familiari delle vittime, erano presenti il presidente del Senato Ignazio La Russa, il sindaco di Milano Giuseppe Sala e i presidenti delle Regioni Lombardia ( Attilio Fontana ), Emilia Romagna ( Michele de Pascale ), e Liguria ( Marco Bucci ). 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Crans-Montana, rientrate in Italia le salme delle vittime: mercoledì e giovedì i funerali

Leggi anche: Crans-Montana: salme vittime rientrate in Italia, mercoledì e giovedì i funerali

Leggi anche: Strage Crans-Montana, rientrate le salme delle vittime italiane: il volo atterrato a Linate

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Incidente Crans-Montana: l’intervento italiano; Crans-Montana, riportate in Italia le salme. I medici del Niguarda: battaglia per salvare i feriti; Crans-Montana, cinque salme rientrate in Italia. Aperte le camere ardenti - I funerali di Chiara Costanzo mercoledì a Milano; Crans-Montana, rientrate salme dei ragazzi italiani. Il Niguarda: “Per i feriti sarà una battaglia”.

Crans-Montana, rientrate in Italia le salme delle vittime: mercoledì e giovedì i funerali - Un volo di Stato ha riportato lunedì in Italia le salme di cinque dei sei italiani morti nella strage di Capodanno a Crans- lapresse.it