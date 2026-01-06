L'ex procuratore di Lugano commenta le procedure di controllo antincendio nel Vallese, evidenziando una possibile criticità nel ruolo dei Comuni. La sua riflessione mette in luce le differenze tra le responsabilità locali e regionali in materia di sicurezza, sollevando interrogativi sulla efficacia delle ispezioni nei locali pubblici e sulla tutela dei cittadini.

"Quando penso che nel cantone Vallese la responsabilità delle ispezioni antincendio nei locali pubblici è dei Comuni, mi preoccupo un po’. Mi chiedo come può un piccolo Comune di montagna come Crans-Montana avere strumenti e personale per controlli così specifici. In questa tragedia si apre anche un altro problema". Lo dice in una intervista al Corriere della Sera Paolo Bernasconi, 82 anni, pubblico ministero a Lugano (Svizzera) dal 1968 al 1995. Ora insegna Diritto penale dell’economia in diverse università elvetiche. "Per poter operare, un esercizio pubblico deve ottenere una autorizzazione dal Comune dopo la verifica del locale e degli impianti di sicurezza, poi ci sono controlli periodici per verificare se i requisiti sono ancora rispettati. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Crans-Montana, parla l'ex pm di Lugano: "Cosa avrei fatto per i due gestori"

Leggi anche: Crans-Montana, i pm: "I gestori non possono essere arrestati", ecco perché

Leggi anche: L'ex pm di Lugano: «I gestori del Constellation andavano arrestati. Un errore i controlli sulla sicurezza ai Comuni»

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Crans-Montana, parla il padre di Chiara Costanzo: «La speranza, poi la chiamata per identificarla. Ora mia figlia non c’è più; Quarta Repubblica: In diretta da Crans Montana Video; Crans Montana, gli ex dipendenti: «Misure antincendio inesistenti, estintori chiusi in una stanza e uscita d'emergenza bloccata»; Carla Masiello, la madre del ragazzo disperso a Crans-Montana in Svizzera: «Ditemi se mio figlio è vivo o morto».

Crans-Montana, "la porta di sicurezza era nascosta e chiusa a chiave". Briatore: "Basta candele scintillanti" - Due ex dipendenti del locale svelano dettagli inediti sui due proprietari del locale indagati. affaritaliani.it