Crans-Montana | nel locale dell’incendio non venivano fatti controlli dal 2019

Il sindaco di Crans-Montana, Nicolas Féraud, ha comunicato che nel locale Le Constellation non sono stati effettuati controlli di sicurezza dal 2019 al 2025. Questa situazione solleva questioni sulla conformità alle normative e sulla tutela della sicurezza dei clienti. La mancanza di verifiche prolungata evidenzia l’importanza di monitoraggi regolari per prevenire rischi e garantire il rispetto delle norme vigenti nel settore della ristorazione.

Nicolas Féraud, sindaco del comune svizzero di Crans-Montana, ha rivelato che, dal 2020 al 2025, al bar Le Constellation non è stato eseguito alcun controllo di sicurezza. Il primo cittadino si è detto «profondamente rammaricato», affermando di non sapere perché nessuno abbia fatto le ispezioni annuali previste dalle ordinanze comunali. L’ultima è datata 2019, e le precedenti risalgono al 2018 e al 2016. Alla conferenza stampa erano presenti anche altri tre rappresentanti della giunta, tra i quali i responsabili dell’edilizia e della sicurezza pubblica. Un comunicato, riferito dalla Radiotelevisione Svizzera, ha annunciato nuove misure per i locali. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Crans-Montana: nel locale dell’incendio non venivano fatti controlli dal 2019 Leggi anche: Nel locale di Crans-Montana non si facevano controlli dal 2020 Leggi anche: Strage di Crans-Montana, spuntano le foto del locale prima dell’incendio: il dettaglio dei pannelli La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Strage a Crans-Montana i primi attimi dopo lo scoppio dell’incendio | un ragazzo prova a spegnere le fiamme con un maglione; Identificate tutte le quaranta vittime dell’incendio di Crans-Montana | tra loro sei ragazzi italiani; Crans-Montana lacrime e grande partecipazione alla marcia in ricordo delle vittime dell’incendio Lungo applauso per i soccorritori; Chiara Costanzo è morta | identificata la quarta vittima italiana dell’incendio di Crans-Montana. Crans Montana, rientrate 5 salme italiane. Comune: “Dal 2020 no controlli in locale”. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Crans Montana, rientrate 5 salme italiane. tg24.sky.it

Crans Montana, indagati per omicidio colposo i gestori del locale - Jacques Moretti e Jessica Maric, i due gestori, sono accusati di omicidio, lesioni e incendio a titolo colposo. tg24.sky.it

Strage Crans-Montana, ecco cosa è successo veramente all’interno del locale - Montana: cosa è successo nel bar Le Constellation, come si è propagato l’incendio e che cos’è il flashover che ha causato decine di vittime ... panorama.it

Lutto nazionale in Svizzera per la strage di Crans Montana, il 9 gennaio anche a Lugano veglia in Cattedrale per le vittime - facebook.com facebook

Il Comune di Crans-Montana ha ammesso di non aver effettuato ispezioni antincendio e di sicurezza presso il bar Le Constellation. Nel rogo del locale la notte di capodanno hanno perso la vita 40 persone x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.