A Crans-Montana, in Svizzera, un incendio in un bar della stazione sciistica durante la notte di Capodanno ha causato numerose vittime e feriti. Le autorità locali hanno comunicato che il locale non è stato sottoposto a controlli di sicurezza negli ultimi cinque anni. Questo episodio solleva questioni sulla prevenzione e la gestione della sicurezza nei luoghi pubblici della zona.

Le autorità di Crans-Montana hanno affermato che il bar che ha preso fuoco nella stazione sciistica svizzera la notte di Capodanno, uccidendo 40 persone e ferendone 116 non è stato ispezionato dagli addetti alla sicurezza negli ultimi cinque anni. "Non sono stati fatti controlli tra il 2020 e il 2025. Ce ne rammarichiamo profondamente", ha dichiarato il sindaco Nicolas Féraud. Che ha poi sottolineato come che non spetta al consiglio comunale stabilire chi sia il responsabile dell'incendio. "Questo sarà compito degli investigatori", ha aggiunto. Ma il comune ha voluto dimostrare "piena trasparenza". 🔗 Leggi su Iltempo.it

