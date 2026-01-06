Crans-Montana morte le sorelle Alicia e Diana | sono le vittime italiane più giovani

A Crans-Montana sono morte le sorelle Alicia e Diana Gunst, rispettivamente di 15 e 14 anni, entrambe con doppia nazionalità italo-svizzera. Il riconoscimento della loro identità è stato confermato dal rabbino di Ginevra, Menachem Mendel Pevzner. Con questa tragedia, salgono a cinque le vittime italiane nel tragico incidente, che ha colpito diverse famiglie e comunità.

Al tragico bilancio degli italiani deceduti si devono aggiungere le sorelle Alicia e Diana Gunst, 15 e 14 anni, che avevano la doppia nazionalità, italo-svizzera (il nonno è italiano), come spiegato dal rabbino di Ginevra Menachem Mendel Pevzner. Anche loro sono morte nel rogo di Crans-Montana, dove avevano deciso di trascorrere il Capodanno con amici, in quella che doveva essere una serata di festa e spensieratezza. Le due adolescenti sono state identificate solo dopo un lungo e doloroso lavoro di analisi del profilo genetico, necessario a causa delle condizioni in cui sono stati ritrovati i corpi dopo l’incendio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Crans-Montana, morte le sorelle Alicia e Diana: sono le vittime italiane più giovani Leggi anche: Crans-Montana, scoperte altre due vittime italiane: le più giovani, chi sono Leggi anche: Crans-Montana, identificate tutte le sei giovani vittime italiane: chi sono. Altri due ragazzi in arrivo al Niguarda La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Crans-Montana, confermata la morte delle tre ragazze ebree disperse; Crans Montana: tutte le vittime identificate; Incendio Crans Montana, identificate tutte e 40 le vittime; Crans-Montana, domani il rientro con volo di Stato di cinque delle sei salme dei giovani italiani. Crans-Montana, le sorelle Alicia e Diana Gunst sono le vittime più giovani: il nonno è italiano - Alicia e Diana Gunst sono le vittime poù giovani dell'incendio di Capodanno a Le Constellation, a Crans- msn.com

