Crans-Montana mille persone formano un cuore sulle piste per ricordare le vittime dell' incendio

A Crans-Montana, in Svizzera, circa mille persone si sono radunate sulle piste innevate per formare un cuore, rendendo omaggio alle vittime dell’incendio nel bar La Constellation di Capodanno. L’evento ha voluto onorare la memoria delle 40 persone decedute e dei numerosi feriti, sottolineando il senso di solidarietà e rispetto condiviso dalla comunità.

Centinaia di persone si sono riunite su una pista innevata a Crans-Montana, in Svizzera, formando un cuore per ricordare le vittime dell' incendio mortale avvenuto a Capodanno nel bar La Constellation, che ha causato 40 morti e più di 100 feriti. L'iniziativa è stata promossa dalla Scuola Svizzera di Crans-Montana e dai vari club sciistici della regione. A loro si è unito anche il Crans-Montana Tourism & Congress. Il video è stato girato nel comprensorio sciistico di Crans-Montana, sul pendio Bellalui che ospita le partenze della Coppa del Mondo maschile di discesa libera. La formazione a cuore è stata organizzata più in basso, in una zona chiamata Chetseron.

Crans-Montana unita nel dolore: messa e marcia silenziosa per le vittime dell’incendio - Oltre mille persone hanno poi partecipato alla marcia silenziosa nel centro della loc ... ticinonews.ch

Crans Montana, Tajani: “Le vittime italiane sono sei, tutte accertate”. Il sindaco: “I controlli sui locali sono stati severi” - "Non è stata una disgrazia ma una tragedia evitabile", ha detto l’ambasciatore Gian Lorenzo Cornado al termine della commemorazione nel comune svizzero ... ilfattoquotidiano.it

"Non sapevamo che questi controlli non fossero svolti come avrebbero dovuto, ce ne rammarichiamo profondamente", ha detto il sindaco Nicolas Feraud. #CransMontana x.com

Lutto nazionale in Italia per i ragazzi morti a Crans-Montana: Favorevoli o contrari - facebook.com facebook

