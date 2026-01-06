Crans-Montana le pesanti ustioni e l’insidia del fumo respirato a lungo | gli ostacoli da superare per i feriti al Niguarda

A Milano, presso il Niguarda, sono attualmente ricoverati 11 feriti in condizioni critiche a seguito di un incidente a Crans-Montana, con gravi ustioni e problemi respiratori causati dall’inalazione di fumo. La situazione rimane sotto stretto monitoraggio, e la prognosi resta riservata. Si tratta di una fase delicata, in cui le équipe mediche continuano a intervenire per stabilizzare i pazienti e affrontare le complicazioni derivanti dalle ferite.

Milano, 6 gennaio 2026 – Undici ricoverati, "alcuni più gravi, altri meno. Ma sicuramente 11 pazienti critici sui quali manteniamo ancora una prognosi riservata ". Qusto il quadro delineato oggi da Alberto Zoli, dg del Niguarda, che ha fatto il punto sulle condizioni dei feriti di Crans-Montana ricoverati nell'ospedale di Milano. "Le loro condizioni variano da ustioni molto estese, anche al 70%, fino a ustioni molto meno estese ma con compromissioni delle funzioni vitali. Per questo sono tutti pazienti ancora in condizioni critiche ma che nelle prossime ore possono avere un'evoluzione speriamo positiva - ha aggiunto -.

Niguarda, per i pazienti di Crans-Montana la prognosi resta riservata - Alberto Zoli, Dg del Niguarda: "Gli 11 ricoverati sono tutti in condizioni critiche: da ustioni molto estese, anche al 70%, fino a ustioni molto meno estese ma con compromissioni delle funzioni vitali ... rainews.it

Crans-Montana, 11 pazienti critici ricoverati al Niguarda: «C'è chi ha ustioni molto estese, anche al 70%» - Ma sicuramente 11 pazienti critici sui quali manteniamo ancora una prognosi riservata». ilmattino.it

