Crans-Montana le pesanti ustioni e l’insidia del fumo respirato a lungo | gli ostacoli da superare per i feriti al Niguarda

Da ilgiorno.it 6 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Milano, presso il Niguarda, sono attualmente ricoverati 11 feriti in condizioni critiche a seguito di un incidente a Crans-Montana, con gravi ustioni e problemi respiratori causati dall’inalazione di fumo. La situazione rimane sotto stretto monitoraggio, e la prognosi resta riservata. Si tratta di una fase delicata, in cui le équipe mediche continuano a intervenire per stabilizzare i pazienti e affrontare le complicazioni derivanti dalle ferite.

Milano, 6 gennaio 2026 –  Undici ricoverati, “alcuni più gravi, altri meno. Ma sicuramente 11 pazienti critici sui quali manteniamo ancora una prognosi riservata ". Qusto il quadro delineato oggi da Alberto Zoli, dg del Niguarda, che ha fatto il punto sulle condizioni dei  feriti di Crans-Montana ricoverati nell'ospedale di Milano. "Le loro condizioni variano da ustioni molto estese, anche al 70%, fino a ustioni molto meno estese ma con compromissioni delle funzioni vitali. Per questo sono tutti pazienti ancora in condizioni critiche ma che nelle prossime ore possono avere un'evoluzione speriamo positiva - ha aggiunto -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

crans montana le pesanti ustioni e l8217insidia del fumo respirato a lungo gli ostacoli da superare per i feriti al niguarda

© Ilgiorno.it - Crans-Montana, le pesanti ustioni e l’insidia del fumo respirato a lungo: gli ostacoli da superare per i feriti al Niguarda

Leggi anche: Bertolaso: "Al Niguarda i primi feriti da Crans Montana: sono gravissimi, ustioni sul 40% del corpo"

Leggi anche: Estratto di bromelina: il Niguarda chiede il super farmaco contro le ustioni per i feriti di Crans-Montana

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Strage nel locale di Crans-Montana, identificate tre vittime italiane: chi sono; Crans-Montana, Paolo Campolo piange dopo aver salvato almeno 10 ragazzi e ai genitori dice vi voglio bene; Crans-Montana: «40 morti» ancora da identificare, 119 i feriti; Tragedia di Capodanno a Crans Montana: Paolo Campolo, l'eroe reggino che ha salvato decine di ragazzi.

crans montana pesanti ustioniCrans-Montana, le pesanti ustioni e l’insidia del fumo respirato a lungo: gli ostacoli da superare per i feriti al Niguarda - Tre in particolare versano in condizioni particolarmente critiche, seppur stabili: “Si naviga a vista, ogni giorno è un giorno guadagnato”. ilgiorno.it

crans montana pesanti ustioniNiguarda, per i pazienti di Crans-Montana la prognosi resta riservata - Alberto Zoli, Dg del Niguarda: "Gli 11 ricoverati sono tutti in condizioni critiche: da ustioni molto estese, anche al 70%, fino a ustioni molto meno estese ma con compromissioni delle funzioni vitali ... rainews.it

crans montana pesanti ustioniCrans-Montana, 11 pazienti critici ricoverati al Niguarda: «C'è chi ha ustioni molto estese, anche al 70%» - Ma sicuramente 11 pazienti critici sui quali manteniamo ancora una prognosi riservata». ilmattino.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.