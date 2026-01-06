Crans Montana la notizia per i genitori | cosa riceveranno dopo la tragedia

Crans Montana è al centro dell’attenzione dopo la tragedia che ha coinvolto numerosi giovani e le loro famiglie. In questa fase, si attendono sviluppi importanti sul fronte giudiziario, con possibili conseguenze per coloro coinvolti. È un momento di riflessione e attesa per i genitori e la comunità, che cercano risposte e giustizia in un contesto delicato e complesso.

Dopo la tragedia di Crans-Montana, che ha colpito decine di giovanissimi e le loro famiglie, si apre ora una fase cruciale sul piano giudiziario. A spiegare cosa succederà nei prossimi mesi è Enrico Giarda, penalista, consigliere dell'Ordine degli avvocati di Milano ed esperto di diritto penale internazionale, intervenuto sull'argomento in un'intervista a Repubblica. Secondo l'avvocato, l'inchiesta richiederà tempo: " La procura che indaga deve ricostruire cosa ha scatenato l'incendio e deve individuare un nesso causale tra l'evento e i profili colposi di negligenza contestati agli indagati". I tempi stimati parlano di almeno sei mesi di indagini, necessari per chiarire responsabilità, dinamica e eventuali omissioni prima di arrivare a una fase processuale vera e propria.

