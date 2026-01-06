Crans-Montana la notizia per i genitori | cosa riceveranno dopo la tragedia

Dopo la tragedia di Crans-Montana, i genitori affrontano un momento difficile e complesso. È importante conoscere le procedure legali e le possibili risposte economiche a supporto delle famiglie coinvolte. In questa fase, chiarire i diritti e le risorse disponibili può aiutare a gestire con maggiore consapevolezza le conseguenze di un evento così devastante.

Dopo la tragedia di Crans-Montana, che ha spezzato le vite di decine di ragazzi e ha travolto intere famiglie, per i genitori inizia una fase durissima ma inevitabile: capire cosa succederà ora sul piano giudiziario ed economico. Non solo dolore e ricordi, quindi, ma anche pratiche, atti, perizie e una parola che molti fanno fatica anche solo a pronunciare: risarcimento. A fare chiarezza su tempi, passaggi e possibili tutele per le famiglie è Enrico Giarda, penalista, consigliere dell’Ordine degli avvocati di Milano ed esperto di diritto penale internazionale, in un’intervista a Repubblica. Secondo il legale, l’inchiesta sarà lunga: “ La procura che indaga deve ricostruire cosa ha scatenato l’incendio e deve individuare un nesso causale tra l’evento e i profili colposi di negligenza contestati agli indagati ”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

