Crans Montana la decisione di Flavio Briatore dopo la tragedia

Dopo la tragedia di Capodanno a Crans-Montana, Flavio Briatore ha preso una decisione che ha attirato l’attenzione. La vicenda ha sollevato numerosi interrogativi sulla sicurezza nei locali notturni della località svizzera. In questo articolo, analizziamo gli sviluppi e le implicazioni di questa scelta, offrendo un quadro chiaro e obiettivo della situazione attuale.

I fatti avvenuti nella notte di Capodanno a Crans-Montana continuano a sollevare interrogativi e polemiche, soprattutto sul tema della sicurezza nei locali notturni. A intervenire al Corriere.it è Flavio Briatore, imprenditore piemontese con una lunga esperienza nel settore dell’intrattenimento e della ristorazione di lusso, che non usa mezzi termini nel definire quanto accaduto. “È stata una tragedia evitabile, quella di Crans-Montana”. La convinzione di Briatore nasce da un’analisi che parte dalla sua esperienza diretta. Alla domanda su come faccia a esserne così sicuro, l’imprenditore risponde: “Penso che se si fossero rispettate le norme di sicurezza, non sarebbe potuto accadere. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Leggi anche: Tragedia Crans-Montana, tre vittime italiane identificate. Flavio Briatore: "Non parlate di sfortuna, è omicidio" Leggi anche: “C’è una cosa strana…”. Crans Montana, interviene Flavio Briatore. La segnalazione La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Flavio Briatore, l'ossessione su Crans-Montana: «Sfortuna? È omicidio». Cosa pensa sui controlli in Italia e gli show con le fontanine nei suoi locali. Flavio Briatore su Crans-Montana: «Basta con le candele scintillanti: sono micidiali. Ai Crazy Pizza abbiamo bloccato tutto, a Dubai usiamo già quelle a led» - L'imprenditore piemontese sui fatti avvenuti nella notte di Capodanno in Svizzera: «Se si fossero rispettate le norme di sicurezza, forse quella tragedia non sarebbe successa». corriere.it

