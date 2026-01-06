Crans-Montana il sindaco | ‘Nessun controllo dal 2020 non mi dimetto’ tutte le criticità de Le Constellation
Il sindaco di Crans-Montana ha dichiarato che dal 2020 non sono stati effettuati controlli sulle criticità di Le Constellation e ha confermato di non intendere dimettersi. Le sue parole hanno suscitato forti reazioni e sollevato questioni riguardanti la gestione e la responsabilità amministrativa, evidenziando un momento di tensione politica e giudiziaria per la comunità.
Le ammissioni del sindaco e un’indignazione che sale. Un’ammissione che pesa come un macigno e che rischia di segnare uno spartiacque politico e giudiziario. A Crans-Montana, a pochi giorni dalla strage di Capodanno nel locale Le Constellation, il sindaco Nicolas Féraud ha confermato pubblicamente ciò che in molti temevano: dal 2020 al 2025 non sono stati effettuati controlli periodici di esercizio all’interno del bar-discoteca devastato dall’incendio che ha causato 40 morti e 116 feriti. Una rivelazione che alimenta indignazione, interrogativi e tensioni, mentre l’inchiesta penale entra nel vivo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Leggi anche: Le frasi choc del sindaco di Crans-Montana: “Dal 2020 nessun controllo al Constellation. Corruzione? No, io non mi dimetto”
Leggi anche: Le frasi choc del sindaco di Crans-Montana: “Dal 2020 nessun controllo al Consellation. Corruzione? No, io non mi dimetto”
Crans-Montana, il sindaco ammette: “Nel locale nessun controllo periodico dal 2020” - Il sindaco Feraud: "Nessuna ispezione dal 2020" nel locale dove sono morte 40 persone e 116 sono rimaste ferite ... ilfattoquotidiano.it
Crans-Montana, il sindaco: "Nel locale nessun controllo dal 2020" - Le autorita' locali svizzere ammettono di non aver effettuato ispezioni periodiche antincendio e di sicurezza negli ultimi cinque anni al bar ... notizie.tiscali.it
Crans-Montana, nessun controllo al locale dal 2020: potevano starci solo 200 persone. Il sindaco non si dimette - Numeri che pesano come macigni, a distanza di giorni dall’incendio nel bar Le Constellation, continuano a interrogare istituzioni e magistratura. msn.com
Lutto nazionale in Svizzera per la strage di Crans Montana, il 9 gennaio anche a Lugano veglia in Cattedrale per le vittime - facebook.com facebook
Il Comune di Crans-Montana ha ammesso di non aver effettuato ispezioni antincendio e di sicurezza presso il bar Le Constellation. Nel rogo del locale la notte di capodanno hanno perso la vita 40 persone x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.