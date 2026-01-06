Crans-Montana il sindaco | Nel bar nessun controllo antincendio negli ultimi 5 anni

Dopo il tragico incendio nel bar Le Constellation a Crans-Montana, il sindaco evidenzia come negli ultimi cinque anni non siano stati effettuati controlli antincendio nel locale. La scoperta di gravi mancanze solleva preoccupazioni sulla sicurezza e sulla prevenzione di incidenti simili in futuro.

Cinque giorni dopo il tragico incendio del bar Le Constellation a Crans-Montana, in Svizzera, che ha causato 40 morti e 116 feriti, la municipalità ha rilevato «gravi mancanze». 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Il sindaco di Crans ammette: "Al Constel nessun controllo negli ultimi sei anni. Non ci dimettiamo. Comune parte lesa" - In seguito alla tragedia, decise misure immediate: affidare a un’azienda esterna il controllo di tutti i 128 locali pubblici, includendo anche la verifica dei materiali; vietare qualsiasi tipo di piro ... ticinolibero.ch