Crans-Montana il sindaco ammette | Nel locale nessun controllo periodico dal 2020

Le autorità di Crans-Montana hanno confermato di non aver effettuato controlli periodici di sicurezza nel locale Le Constellation dal 2020. Questa mancanza di verifiche ha sollevato preoccupazioni sulla prevenzione degli incidenti, in un contesto in cui un incendio nel locale ha causato numerose vittime e feriti. La situazione evidenzia l'importanza di rispettare le normative di sicurezza per prevenire tragedie simili in futuro.

Le autorità locali svizzere ammettono di non aver effettuato ispezioni periodiche antincendio e di sicurezza negli ultimi cinque anni al bar Le Constellation in Svizzera, dove un recente incendio ha ucciso 40 persone e ne ha ferite altre 116. “Non sono state effettuate ispezioni periodiche tra il 2020 e il 2025. Ce ne rammarichiamo profondamente”, ha dichiarato il sindaco di Crans-Montana, Nicolas Feraud, ai giornalisti in una conferenza stampa nella stazione sciistica alpina, cinque giorni dopo l’incendio mortale. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Crans-Montana, il sindaco ammette: “Nel locale nessun controllo periodico dal 2020” Leggi anche: Crans-Montana, nessun controllo al locale dal 2020: potevano starci solo 200 persone. Il sindaco non si dimette Leggi anche: Le frasi choc del sindaco di Crans-Montana: “Dal 2020 nessun controllo al Consellation. Corruzione? No, io non mi dimetto” Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Crans-Montana: la stampa svizzera s'interroga sulla lassità delle normative e l'insufficienza delle misure di sicurezza; Crans-Montana, licenze e mancati controlli ora l’inchiesta si allarga: “I responsabili sono tanti”; Incendio Crans-Montana, Comune ammette: Carenze in controlli bar Le Constellation; Crans-Montana, rientrate salme dei ragazzi italiani. Il Niguarda: “Per i feriti sarà una battaglia”. Crans-Montana, sindaco Feraud ammette: "Dal 2020 mancato rispetto delle ispezioni periodiche" - (LaPresse) "I controlli periodici non sono stati effettuati tra il 2020 e il 2025. stream24.ilsole24ore.com

Il sindaco di Crans ammette: "Al Constel nessun controllo negli ultimi sei anni. Non ci dimettiamo. Comune parte lesa" - In seguito alla tragedia, decise misure immediate: affidare a un’azienda esterna il controllo di tutti i 128 locali pubblici, includendo anche la verifica dei materiali; vietare qualsiasi tipo di piro ... ticinolibero.ch

Crans-Montana, il sindaco ammette: «Negli ultimi sei anni nessun controllo». Ma respinge l’ipotesi di dimissioni - Nella conferenza stampa di martedì mattina, il primo cittadino ha confermato i sospetti sull’assenza di controlli sulla sicurezza affermando che l’ultimo è stato nel 2019. editorialedomani.it

Il Comune di Crans-Montana ha ammesso di non aver effettuato ispezioni antincendio e di sicurezza presso il bar Le Constellation. Nel rogo del locale la notte di capodanno hanno perso la vita 40 persone x.com

