Crans Montana il Comune ammette le proprie responsabilità nell' incendio

Il Comune di Crans Montana ha riconosciuto le proprie responsabilità in relazione all'incendio avvenuto presso il locale 'Le Constellation', che ha causato 40 vittime e numerosi feriti. L’ammissione arriva in un contesto di confronto con le autorità giudiziarie, con l’intento di assumersi le proprie responsabilità e collaborare nelle eventuali indagini. La vicenda sottolinea l'importanza di garantire standard di sicurezza adeguati in ambienti pubblici.

Il Comune di Crans Montana ammette le proprie responsabilità nell'incendio che ha portato a 40 morti e 116 feriti al 'Le Constellation' e si dice pronto ad assumersele davanti alla magistratura. "La giustizia stabilira' quale influenza abbia avuto tale carenza nella catena di causalita' che ha condotto alla tragedia - si legge in una nota -. Il Comune assumera' tutte le responsabilita' che la giustizia determinera'".". 🔗 Leggi su Iltempo.it

