Il Comune di Crans-Montana ha riconosciuto ufficialmente le carenze nei controlli di sicurezza presso il bar Le Constellation, dove si è verificata la tragica strage di Capodanno. Il sindaco ha confermato la mancanza di adeguate verifiche, senza tuttavia annunciare le proprie dimissioni. Nel frattempo, Meloni si è recata al Niguarda, in un contesto che evidenzia l’attenzione istituzionale sull’accaduto.

Il Comune di Crans-Montana ammette ufficialmente gravi carenze nei controlli di sicurezza sul bar Le Constellation, teatro della strage di Capodanno. Per sei anni, dal 2020 al 2025, il locale non sarebbe stato sottoposto ad alcuna ispezione periodica. La conferma è arrivata durante una conferenza stampa dell’amministrazione comunale, convocata a cinque giorni dall’incendio che ha causato 40 morti e 116 feriti. L’ammissione del Comune: “Mancato controllo per sei anni”. «Il Consiglio comunale deplora amaramente di aver scoperto una carenza nei controlli periodici di questo esercizio nel periodo 2020-2025». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Crans-Montana, il Comune ammette controlli carenti sul locale della strage. Il sindaco non si dimette, Meloni al Niguarda Leggi anche: Crans-Montana, nessun controllo al locale dal 2020: potevano starci solo 200 persone. Il sindaco non si dimette Leggi anche: Tragedia di Crans-Montana, il Comune ammette: “Carenze nei controlli” Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Crans-Montana: la stampa svizzera s'interroga sulla lassità delle normative e l'insufficienza delle misure di sicurezza; Incendio Crans-Montana, Comune ammette: Carenze in controlli bar Le Constellation; Crans-Montana, l’uscita sul retro del Constellation rimasta chiusa “per risparmiare sul personale”; A Crans-Montana, accanto alle famiglie distrutte: «Il loro dolore va ascoltato». Crans-Montana, il Comune ammette: nessun controllo dal lontano 2020 - La procura del Canton Vallese conferma l’origine accidentale del rogo, ma allarga il perimetro delle responsabilità: sotto esame i materiali ... huffingtonpost.it

