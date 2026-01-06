Crans-Montana il bar Le Constellation non controllato dal 2020

A Crans-Montana, il bar “Le Constellation” non ha più operato dal 2020. Questa mattina, il Comune ha tenuto una conferenza stampa per aggiornare sulla situazione e sugli eventi legati a Capodanno, offrendo chiarimenti sulle misure adottate e sulle conseguenze per la comunità locale.

A Crans-Montana stamane si è tenuta una conferenza stampa del Comune svizzero su quanto accaduto a Capodanno. Atteso anche Mattarella venerdì in Svizzera alla cerimonia in ricordo delle vittime di Crans-Montana, secondo fonti diplomatiche. Prevista a Roma una messa a cui la Meloni ha invitato governo e leader d'opposizione. Crans-Montana, il rammarico del sindaco. Il bar Le Constellation, devastato dalle fiamme a Crans-Montana, non era più stato sottoposto a controlli dal 2020. Lo apprendiamo da "Sky tg24". Il Consiglio comunale della stazione sciistica afferma di "rammaricarsene profondamente" e di aver deciso di adottare misure immediate, come il divieto di utilizzo di dispositivi pirotecnici di qualsiasi tipo nei locali chiusi, su tutto il territorio comunale.

