Il bar Le Constellation di Crans-Montana, in Svizzera, è stato teatro di una tragedia nella notte di Capodanno, con 40 vittime, tra cui sei italiani. L’attività non aveva subito ispezioni ufficiali dal 2019, sollevando interrogativi sulla sicurezza e sulla vigilanza nel locale.

Il bar Le Constellation di Crans-Montana in Svizzera, dove nella notte di Capodanno un rogo ha ucciso 40 persone, tra cui sei italiani, non veniva ispezionato dal 2019. Lo ha comunicato il comune della località elvetica con una nota, “rammaricandosi profondamente” per la scoperta del “mancato rispetto delle ispezioni periodiche” nel locale “tra il 2020 e il 2025”. Le ultime ispezioni avevano avuto luogo, spiega il Comune, nel 2016, 2018 e 2019. “I Tribunali determineranno l’impatto di questa inadempienza”. “ I tribunali determineranno l’impatto di questa inadempienza sulla catena di eventi che ha portato alla tragedia”, ha aggiunto il Comune di Crans-Montana, affermando che si assumerà “tutta la responsabilità che i tribunali stabiliranno”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Crans-Montana, il bar della strage non veniva ispezionato dal 2019

