Crans-Montana gli abbracci e lo strazio Rientrati i corpi dei ragazzi italiani Meloni | Tragedia che colpisce tutti

A Crans-Montana si sono conclusi i recuperi dei corpi dei giovani italiani coinvolti nella tragedia. I momenti di commozione e solidarietà hanno caratterizzato il rientro, con abbracci tra familiari e amici. La situazione resta dolorosa, e le autorità continuano a lavorare per fare luce sulle cause di quanto accaduto. Un episodio che ha toccato profondamente la comunità e l’intera nazione.

Milano, 6 gennaio 2026 – Due abbracci in mezzo alla pista. I cuori uniti. I volti cuciti per pochi secondi. Gli occhi chiusi. Il tempo si ferma mentre le madri e i padri di Chiara Costanzo e Achille Barosi si stringono, in piedi, tra l’aereo appena atterrato e i carri funebri che accolgono i feretri dei loro figli, tra le sei vittime italiane di Crans-Montana, tutti adolescenti tra i 15 e i 16 anni. Nella pancia del C-130 dell’Aeronautica militare, con un volo di Stato partito da Sion e diretto a Milano-Linate sono tornati a casa i resti dei due adolescenti milanesi (che si conoscevano tra loro) insieme alle salme del bolognese Giovanni Tamburi, di Emanuele Galeppini, originario di Rapallo, e del romano Riccardo Minghetti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Crans-Montana, gli abbracci e lo strazio. Rientrati i corpi dei ragazzi italiani. Meloni: "Tragedia che colpisce tutti” Leggi anche: Strage di giovani a Crans-Montana: Giovanni, Emanuele, Chiara e gli altri, gli italiani dispersi e lo strazio dei genitori senza notizie Leggi anche: Rientrati in Italia i corpi delle vittime di Crans-Montana. Tutti identificati i 116 feriti La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Crans-Montana, gli abbracci e lo strazio. Rientrati i corpi dei ragazzi italiani. Meloni: “Tragedia che colpisce tutti”; “Chiara, 16 anni, nell’inferno di Crans-Montana”. Parlano le amiche di Milano: “Simpatica, generosa, diffonde buon umore”; La veglia per Giovanni Tamburi morto a Crans-Montana, l’abbraccio di Bologna. La sorella Valentina e la nonna Letizia in lacrime: “Il dolore è insopportabile”; Morta Chiara Costanzo, l’ultima speranza spenta a Crans-Montana. Il papà: “Mi hanno chiamato per identificarla, mia figlia non c’è più”. La veglia per Giovanni Tamburi morto a Crans-Montana, l’abbraccio di Bologna. La sorella Valentina e la nonna Letizia in lacrime: “Il dolore è insopportabile” - In 500 alla preghiera nella chiesa di Sant’Isaia: amici, familiari e compagni di classe, ancora "increduli” di fronte a quella che tutti definiscono una “terribile perdita”. ilrestodelcarlino.it

