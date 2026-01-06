Crans-Montana e il rientro a scuola | il minuto di silenzio non basta

Con l'inizio del nuovo anno scolastico a Crans-Montana, si riflette sull'importanza di ricordare e rispettare momenti di riflessione collettiva. La recente circolare, arrivata prima della ripresa delle lezioni, sottolinea che il tempo dedicato alla scuola ha un valore profondo, oltre le semplici date sul calendario. Un'occasione per riaffermare il ruolo di momenti di rispetto e consapevolezza nel percorso educativo.

Prima della ripresa delle lezioni è arrivata una circolare che non poteva aspettare, non perché il calendario lo imponesse, ma perché il tempo della scuola, anche se ingabbiato, calpestato e ridicolizzato, non è mai neutro e può valere davvero. La circolare stabilisce che quel silenzio avvenga mercoledì, a un orario convenuto, per le vittime di Crans-Montana. Detto così, rischia di suonare come una procedura, una disposizione organizzativa, una formalità necessaria destinata a consumarsi in fretta, come spesso accade ai gesti che vengono normati: istituire un minuto di silenzio significa chiamare in causa un gesto – in determinati casi consueto, proprio per questo talvolta consumato, sbiadito– un gesto che oggi ci mette in difficoltà, perché il silenzio è diventato una pratica aliena, richiede concentrazione, profondità, attesa, e che per disabitudine a tutto ciò viene sempre più spesso abbreviato, graffiato, addolcito con musiche di sottofondo, come accade perfino negli stadi, dove il “minuto” dura pochi secondi e vede annacquato il proprio senso tra applausi, imbarazzi, fischi. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Crans-Montana e il rientro a scuola: il minuto di silenzio non basta Leggi anche: A scuola si torna con un minuto di silenzio per ricordare le giovani vittime della tragedia di Crans-Montana Leggi anche: Strage Crans-Montana, il 7 gennaio un minuto di silenzio in tutte le scuole Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Studenti italiani coinvolti nella tragedia a Crans-Montana: psicologi al rientro a scuola. Le parole del Dirigente e il cordoglio del Ministro; Il duro rientro a scuola dopo Crans-Montana; Crans-Montana: il 7 gennaio minuto di silenzio a scuola. Valditara: 'Pensiero della comunità scolastica rivolto ai giovani che hanno perso la vita'; Milano, le scuole sconvolte dalla strage di Crans-Montana convocano gli psicologi. «Al rientro in classe non faremo lezione: i ragazzi pensano ai loro compagni». Il duro rientro a scuola dopo Crans-Montana - Lo psicoterapeuta Pellai: “L’adulto ora sia un allenatore alla vita, senza usare ansia iperprotettiva sui figli” ... rsi.ch

Crans-Montana e il ritorno a scuola del Liceo Virgilio, parla il vice preside - «Il primo impatto sarà certamente carico di emozione, ma non mi preoccupa più di tanto perché saremo assistiti. famigliacristiana.it

Un minuto di silenzio a scuola per ricordare le vittime dell’incendio di Crans Montana - Un minuto di silenzio, in tutte le scuole italiane, per ricordare le vittime del tragico incendio avvenuto a Crans- corriereirpinia.it

In seguito alla tragedia di Crans-Montana, disinformazione, accuse e tanto nervosismo: l'aggressione ad alcuni inviati della Rai è inaccettabile, la Svizzera non deve cedere alle provocazioni x.com

Crans-Montana, il sindaco ammette i mancati controlli a Le Constellation ma non si dimette La tragedia dell'incendio costato la vita a più di 40 giovani, 116 sono stati i feriti, ha già prodotto alcuni divieti nella rinomasta stazione sciistica Leggi l’articolo completo - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.