Crans-Montana cosa succede ora ai ragazzi ustionati | Il trapianto di pelle è solo il primo passo

In seguito all'incendio di Capodanno a Crans-Montana, i giovani feriti gravemente richiedono interventi chirurgici, tra cui il trapianto di pelle. Tuttavia, questo rappresenta soltanto il primo passo nel percorso di recupero. La gestione delle ustioni profonde richiede un approccio multidisciplinare e un’attenta pianificazione per favorire la guarigione e il recupero funzionale.

In caso di ustioni gravi, come quelle riportate da molti dei ragazzi rimasti feriti nell'incendio di Capodanno di Crans-Montana, è fondamentale intervenire chirurgicamente. Il Prof. Franco Bassetto, direttore dell'UOC Grandi Ustionati dell'ospedale di Padova, spiega come avvengono gli interventi e quali sono gli step verso la guarigione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

