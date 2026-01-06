Crans-Montana Casella Niguarda | Per i tre pazienti critici si naviga a vista

A Crans-Montana e a Casella (Niguarda), tre pazienti in terapia intensiva si trovano in condizioni più critiche rispetto agli altri. Nonostante la gravità del quadro, le loro condizioni sono considerate stabili. La gestione di queste situazioni richiede attenzione costante e monitoraggio continuo, senza pregiudicare la stabilità complessiva dei pazienti. Restano in corso aggiornamenti da parte delle strutture sanitarie coinvolte.

“ I pazienti ricoverati in terapia intensiva: tre sono in condizioni decisamente più critiche degli altri, ma, pur nella gravità del quadro, le loro condizioni sono stabili. Riusciamo a mantenerli in una situazione in cui non c’è un pericolo di vita immediato. L’estensione delle ustioni, da sola, sarebbe già più che sufficiente per destare grande preoccupazione. Ma il combinato disposto tra l’aver respirato fumi velenosi per un periodo molto lungo e le ustioni moltiplica il problema, non lo somma. Questo è il vero problema”. A spiegarlo è Giampaolo Casella, direttore di Anestesia e Rianimazione dell’ ospedale Niguarda di Milano, parlando di tre delle undici persone rimaste ferite nella tragedia di Capodanno a Crans-Montana in Svizzera e ricoverate nel nosocomio milanese. 🔗 Leggi su Lapresse.it

