Crans-Montana aggredita l' inviata di Ore14 In diretta il racconto di Milo Infante | Atto vigliacco
A Crans-Montana, in Svizzera, l'inviata di Ore14 condotto da Milo Infante è stata aggredita durante una diretta. La notizia si aggiunge all’attacco subito dalla troupe di Uno Mattina, in un contesto segnato dall’incendio nel locale 'Le Constellation', che ha causato numerose vittime. Un episodio che solleva ancora questioni sulla sicurezza dei giornalisti sul campo e sulla gestione delle situazioni di emergenza.
Dopo la troupe di Uno Mattina si apprende che anche quella di Ore 14, programma di Rai 2 condotto da Milo Infante, è stata vittima di un'aggressione a Crans-Montana, località svizzera in cui si è verificato l'incendio nel locale 'Le Constellation' che ha provocato 40 vittime e 116 feriti.A. 🔗 Leggi su Today.it
Il Comune di Crans-Montana ha ammesso di non aver effettuato ispezioni antincendio e di sicurezza presso il bar Le Constellation. Nel rogo del locale la notte di capodanno hanno perso la vita 40 persone x.com
