Crans-Montana aggredita l' inviata di Ore14 In diretta il racconto di Milo Infante | Atto vigliacco

A Crans-Montana, in Svizzera, l'inviata di Ore14 condotto da Milo Infante è stata aggredita durante una diretta. La notizia si aggiunge all’attacco subito dalla troupe di Uno Mattina, in un contesto segnato dall’incendio nel locale 'Le Constellation', che ha causato numerose vittime. Un episodio che solleva ancora questioni sulla sicurezza dei giornalisti sul campo e sulla gestione delle situazioni di emergenza.

Dopo la troupe di Uno Mattina si apprende che anche quella di Ore 14, programma di Rai 2 condotto da Milo Infante, è stata vittima di un'aggressione a Crans-Montana, località svizzera in cui si è verificato l'incendio nel locale 'Le Constellation' che ha provocato 40 vittime e 116 feriti.A. 🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche: Aggredita a Crans-Montana l’inviata di Ore14, Milo Infante: “Atto vergognoso e vigliacco”

Leggi anche: Cambia il palinsesto di Ore14 oggi e domani: perché Milo Infante non è in onda al solito orario

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Rai, l'inviato Domenico Marocchi aggredito a Crans-Montana: Spintoni, minacce e insulti agli italiani; Domenico Marocchi aggredito a Crans-Montana: Accerchiato davanti al locale dei Moretti, il clima è pesante; Troupe Rai aggredita a Crans-Montana: “Colpiti e insultati, come stiamo”; Strage di Capodanno, aggredito il giornalista sambenedettese Domenico Marocchi.

Crans-Montana, aggrediti giornalisti italiani: inviata Rai colpita con acqua gelida - Intimidazioni anche a 1 Mattina News' e 'Storie italiane' ... adnkronos.com