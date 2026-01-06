Crans-Montana acqua gelida contro una giornalista Ore 14 | aggressioni e insulti a troupe Rai

A Crans-Montana, durante una cronaca, una giornalista della Rai è stata colpita da acqua a -10°C, suscitando tensioni e insulti. L’incidente si è verificato in un contesto di grande attenzione pubblica, con le ferite emotive della recente tragedia di Capodanno ancora vive. Raccontare i fatti in un ambiente così complesso richiede equilibrio e rispetto, per garantire un’informazione corretta e responsabile.

Francesca Crimi è stata raggiunta da acqua a una temperatura di -10 gradi. A Crans-Montana, mentre il dolore per la strage di Capodanno si mescola alle domande ancora senza risposta, raccontare i fatti diventa pericoloso. Dopo le intimidazioni e le aggressioni verbali delle scorse ore, si è verificato un nuovo episodio grave che coinvolge il Servizio pubblico italiano. Una troupe di Ore 14, il programma di Rai 2 condotto da Milo Infante, è stata aggredita fisicamente mentre stava documentando gli sviluppi dell'inchiesta sull'incendio del locale Le Constellation, costato la vita a 40 persone. A farne le spese è stata la giornalista Francesca Crimi, colpita deliberatamente con acqua gelida a –10 gradi, in quello che appare come un gesto intimidatorio esplicito.

Tensione a Crans-Montana: la giornalista Francesca Crimi di Ore 14 aggredita con acqua gelida - La giornalista stava svolgendo il suo lavoro a Crans Montana, località al centro della cronaca per il terribile ... novella2000.it

Anche Domenico Marocchi con la sua troupe di “Uno Mattina News” e il collega Alessandro Politi di “Storie Italiane” vittime di atti di intimidazione - Francesca Crimi bagnata da una persona vicina ai proprietari del locale. ilfattoquotidiano.it

Lutto nazionale in Svizzera per la strage di Crans Montana, il 9 gennaio anche a Lugano veglia in Cattedrale per le vittime - facebook.com facebook

Il Comune di Crans-Montana ha ammesso di non aver effettuato ispezioni antincendio e di sicurezza presso il bar Le Constellation. Nel rogo del locale la notte di capodanno hanno perso la vita 40 persone x.com

