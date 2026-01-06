Crans Montan aggrediti giornalisti e operatori | tra loro il milazzese Giovanni Currò

Il sindacato Unirai – liberi giornalisti Rai esprime solidarietà ai colleghi e ai filmmaker coinvolti negli episodi avvenuti a Crans Montan, tra cui Giovanni Currò, giornalista milazzese. La vicenda evidenzia le difficoltà e i rischi affrontati dai professionisti dell’informazione in contesti complessi. È importante sostenere il lavoro dei giornalisti e promuovere un ambiente di rispetto e sicurezza per tutti.

Il sindacato Unirai – liberi giornalisti Rai esprime piena solidarietà ai colleghi Francesca Crimi (Ore 14), Domenico Marocchi (UnoMattina News) e Alessandro Politi (Storie Italiane), e ai filmaker Marco Bonifacio, Riccardo Nava e Giovanni Curró, quest'ultimo milazzese, coinvolti in gravi episodi.

