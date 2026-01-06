Così la Finlandia trasforma i rifiuti delle centrali nucleari in energia pulita

Le società energetiche finlandesi Teollisuuden Voima Oyj (TVO) e Rauman Biovoima Oy hanno avviato una collaborazione per trasformare i rifiuti della centrale nucleare di Olkiluoto in energia pulita, rappresentando un passo significativo nella gestione sostenibile dei residui nucleari in Finlandia. Questa iniziativa mira a migliorare l’efficienza e la sostenibilità del ciclo energetico, contribuendo a un approccio più responsabile e innovativo nel settore nucleare.

Le società energetiche finlandesi Teollisuuden Voima Oyj (TVO) e Rauman Biovoima O v hanno annunciato l'avvio di una nuova collaborazione che introduce un cambiamento concreto nella gestione dei rifiuti provenienti dalla centrale nucleare di Olkiluoto, nel Sud-Ovest della Finlandia. Il progetto prevede il trasferimento di specifici rifiuti di manutenzione dal sito nucleare all'impianto combinato di produzione di calore ed elettricità (CHP) di Rauma, dove verranno utilizzati come combustibile per produrre energia. Si tratta della prima volta in Finlandia che rifiuti di questo tipo – originati da attività nucleari ma classificati come esenti dal controllo delle radiazioni – vengono riciclati all'interno di un processo energetico.

