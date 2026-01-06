Così il trumpismo si sta mangiando la sua base

Il secondo mandato di Donald Trump ha portato a tensioni interne all’elettorato repubblicano, con politiche più dure su economia, dazi e immigrazione. Questa linea ha provocato divisioni tra i sostenitori del presidente, mettendo a rischio il sostegno di alcune fasce fondamentali per le future elezioni. Analizzare questi cambiamenti è importante per comprendere come il trumpismo si stia evolvendo e quali implicazioni possano avere per il panorama politico statunitense.

Non c'erano dubbi che il secondo mandato di Donald Trump sarebbe stato più dirompente del primo. Nessuno però immaginava che la mano pesante dell'inquilino della Casa Bianca su economia, dazi e immigrazione avrebbe colpito pesantemente fasce di elettorato repubblicano, fondamentali per la sua rielezione. Persino la politica estera è diventata materia controversa. Il blitz in Venezuela, preceduto dai raid in Iran e Nigeria, apre un fronte con la base Maga. Molti influencer e podcaster di destra criticano l'attacco a Caracas. La sensazione che serpeggia tra gli America First più accaniti è quasi di tradimento, e di un ritorno agli anni di Bush e Obama.

