Cos’è il Roscòn de Reyes la ciambella dei Re Magi con un segreto tipica della Spagna

Il Roscón de Reyes è una tradizionale ciambella dolce tipica di Spagna e Catalogna, consumata durante le festività natalizie. Conosciuto anche come Tortell de Reis, rappresenta un simbolo della tradizione dei Re Magi. Questo dolce, spesso decorato con frutta candita, nasconde un piccolo segreto: una figurina e un fagiolo, che determinano chi sarà il padrone e chi dovrà pagare il dolce.

In Spagna e Catalogna, il Natale non si conclude davvero finché in tavola non appare il Roscón de Reyes (o Tortell de Reis ). Questo dolce, che segna la fine delle festività il 6 gennaio, è una sontuosa ciambella di soffice pasta brioche, profumata e decorata con cura per richiamare una corona regale. La superficie è infatti tempestata di frutta candita colorata, come arance e ciliegie, che simboleggiano le pietre preziose che ornavano le vesti dei Re Magi. La struttura classica prevede un cuore di marzapane, ma l'evoluzione della pasticceria ha introdotto varianti golose ripiene di panna, crema al cioccolato o moka.

