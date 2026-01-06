Cos’è il pond hockey e dove farlo anche in Italia

Il «pond hockey» è una forma di hockey su ghiaccio praticata su laghetti naturali, spesso tra amici. Originario del Canada, rappresenta un modo semplice e tradizionale di giocare a hockey senza strutture specializzate. In Italia, sebbene meno diffuso, è possibile trovare località dove sperimentarlo, offrendo un’esperienza autentica e vicina alla tradizione di questo sport.

