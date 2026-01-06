Cosa rende una cittadina attrattiva e vitale? Riflessioni sulla sanità in Molise

Cosa rende una cittadina attrattiva e vitale? Oltre alle tradizioni e agli eventi, la presenza di servizi essenziali di qualità è fondamentale per garantire la qualità della vita e la stabilità nel tempo. In particolare, la sanità rappresenta un elemento chiave che influenza la percezione di sicurezza e benessere dei residenti, contribuendo in modo determinante alla crescita e alla sostenibilità di una comunità.

Cosa rende una cittadina “attrattiva e vitale”? Prima ancora di sagre locali o festival internazionali, di tradizioni religiose o di novità nella movida, una precondizione ineludibile dell’attrattività urbana sul lungo periodo – tradotto: ciò che convince a risiedervi stabilmente – è la garanzia dei servizi essenziali. E tra questi, la sanità occupa il primo posto, per ragioni talmente evidenti che non dovrebbero richiedere di essere spiegate: la posta in palio, infatti, è la salute dei cittadini. Non vi è forse fattore più vitale per uno spazio politico locale. Perciò, il fatto che un’amministrazione sanitaria regionale (in questo caso, quella del Molise) dica pubblicamente a un sindaco eletto (quello di Isernia) di astenersi dalla contestazione e di concentrarsi sul proprio lavoro per rendere la sua città più “attrattiva e vitale”, rappresenta una circostanza che ha dell’eccezionale. 🔗 Leggi su Formiche.net

