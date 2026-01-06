Corriere dello Sport | Lucca al Benfica dialoghi aperti

Il trasferimento di Lucca al Benfica rappresenta una delle opzioni sul tavolo per il Napoli. La società sta valutando attentamente questa possibilità, come evidenziato dalle parole di Giovanni Manna, che ha sottolineato la disponibilità a considerare diverse soluzioni per il reparto offensivo. La situazione rimane aperta e in fase di approfondimento, in un contesto di attenzione e cautela per le decisioni future.

Quel «non escludiamo nulla» pronunciato da Giovanni Manna prima della sfida con la Lazio sintetizza perfettamente il momento di riflessione del Napoli sul presente e, soprattutto, sul futuro del reparto offensivo. In questo scenario si inserisce il forte interesse del Benfica per Lorenzo Lucca, profilo che piace molto al club portoghese e in particolare a José Mourinho. A raccontarlo è Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, che ricostruisce i primi contatti avviati dal presidente Rui Costa con il Napoli per sondare la fattibilità dell'operazione.

Corriere dello Sport: “Mou su Lucca. Offerto Dovbyk” - Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il nome caldo è quello di Lorenzo Lucca, sempre più candidato a lasci ... napolipiu.com

Lucca, irrompe il Benfica e non solo! Ecco la richiesta del Napoli - Lorenzo Lucca continua a essere seriamente candidato a cambiare squadra in questa sessione, neanche sei mesi dopo il suo arrivo. tuttonapoli.net

