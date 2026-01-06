Corridonia in piazza arriva la Befana E a teatro c’è Pollicino
A Corridonia, l’epifania si celebra con due eventi nel teatro Lanzi. Alle 16, la Befana scenderà dal tetto e arriverà in piazza, offrendo un momento tradizionale per la comunità. Contestualmente, si terrà la rappresentazione teatrale di Pollicino, offrendo un’occasione di cultura e svago per grandi e piccoli in questa giornata speciale.
Doppio appuntamento oggi al teatro Lanzi di Corridonia in occasione dell’ Epifania. Alle 16 infatti si inizierà con la discesa dal tetto della Befana che atterrerà in largo Palotta. Un evento realizzato in collaborazione con il comando dei vigili del fuoco di Macerata pensato soprattutto per i bambini, a cui saranno poi distribuiti caramelle e dolciumi. Alle 17 ci si sposterà all’interno del teatro, dove si terrà lo spettacolo conclusivo della prima edizione di " Favolonia ", la stagione di teatro per ragazzi e famiglie. Sul palco andrà in scena " Pollicino Dorè " della compagnia Proscenio Teatro Ragazzi di Fermo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
