Coppa del Mondo Under 20 di spada femminile | successo a Udine in diretta su Assalto TV Cina vince la gara a squadre

La 20ª edizione della Coppa del Mondo Under 20 di spada femminile si è conclusa a Udine, con la trasmissione in diretta su Assalto TV. La manifestazione ha visto la vittoria della Cina nella gara a squadre, mentre l’Italia si è classificata nona. L’evento ha ricevuto valutazioni positive per l’organizzazione, confermando l’importanza della competizione nel panorama giovanile della scherma.

Si chiude con un bilancio estremamente positivo la 20ª edizione della Coppa del Mondo Under 20 di spada femminile a Udine, trasmessa in diretta su Assalto – La TV della Scherma: successo della Cina nella gara a squadre, Italia nona e organizzazione promossa a pieni voti. Si è conclusa nel segno del grande successo sportivo.

Spada, la Cina vince la prova a squadre tra le under 20 - Udine, nell'ultima giornata della tappa di Coppa del Mondo la nazionale asiatica ha superato gli Stati Uniti nella finale al PalaBernes ... rainews.it

Coppa del Mondo Under 20 di spada femminile, oggi il gran finale a Udine: gara a squadre con diretta su Assalto – La TV della Scherma - Ultimo atto sulle pedane friulane: l’Italia in campo nella prova a squadre, fasi finali in diretta su Assalto – La TV della Scherma Cala il sipario sulla tappa ... sportface.it

