Coppa del mondo di spada a Udine vince la Cina
Si conclude a Udine la tre giorni della Coppa del Mondo giovanile di spada femminile, con la vittoria della Cina. L'evento si è svolto presso il Palaindoor, offrendo un'occasione di confronto tra i giovani talenti internazionali. La competizione ha visto protagonisti atleti provenienti da diversi paesi, confermando l'importanza del torneo nel panorama della scherma giovanile.
Si chiude con l’oro della Cina la tre giorni del Palaindoor di Udine per la Coppa del Mondo giovanile di spada femminile. Dopo il successo di domenica nell’Under 17 della canadese Yanka Sobus e quello di ieri nell’Under 20 della statunitense Regina Lee, oggi sul gradino più alto del podio, nella. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
