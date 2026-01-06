Coppa d' Africa | la Nigeria domina l' Egitto soffre ma passa

Nella fase a eliminazione diretta della Coppa d’Africa, la Nigeria ha mostrato una prestazione solida, mentre l’Egitto ha faticato più del previsto, riuscendo comunque a qualificarsi dopo una sfida estenuante ai supplementari. Due approcci differenti in una serata che ha evidenziato il livello di competizione e le diverse dinamiche delle squadre coinvolte.

Milano, 6 gennaio 2025 – Serata da ottavi di finale agli antipodi in Coppa d'Africa: dominante e quasi troppo nervosa la Nigeria, sofferta e al limite l'impresa dell' Egitto, che per andare avanti ha dovuto spingersi fino ai supplementari. A Fes le Super Eagles liquidano il Mozambico con un netto 4-0 che non ammette repliche. La qualificazione prende forma in poco più di mezz'ora, grazie a un attacco che gira a memoria: Lookman accende, Osimhen finalizza, Akor Adams completa l'opera. Il copione è chiaro fin dall'inizio, anche se un gol lampo dell'ex Napoli viene cancellato dal Var. È solo un rinvio: al 20' Adams rifinisce e Lookman fulmina il portiere, poi lo stesso Adams apparecchia per Osimhen che raddoppia da centravanti puro.

