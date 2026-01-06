Copiosi fiocchi di neve in pianura il paesaggio imbiancato lungo la E45

Nella giornata dell’Epifania, un’intensa nevicata ha interessato la pianura romagnola, imbiancando il paesaggio lungo la E45. Come previsto dai meteorologi, le precipitazioni hanno creato un’atmosfera ovattata, segnando la conclusione delle festività natalizie in questa regione. La neve ha trasformato il territorio, offrendo uno scenario inusuale e caratteristico per questa giornata.

Come ampiamente annunciato dagli esperti meteo, un po' tutta la Romagna si è svegliata con una atmosfera 'ovattata' in questo giorno dell'Epifania che chiude le festività natalizie. La neve è iniziata a cadere dalle primissime ore del mattino. Suggestivo il paesaggio imbiancato lungo la E45, nel.

Meteo: Neve in Pianura tra pochissimo. Ecco dove - Il fattore chiave sarà la formazione di un minimo depressionario sui nostri mari, responsabile delle precipitazioni e della distribuzione della neve. ilmeteo.it

Neve in arrivo in pianura, Epifania in bianco come non succedeva da anni - La neve in pianura in Italia nel giorno dell’Epifania manca dal 2017, ma in quel caso fu quasi esclusivamente il Sud a vedere i fiocchi, addirittura sulle ... meteogiornale.it

Appennino Bianco Si avvicina l'ora di pranzo e la quota neve continua a scendere, sul fianco orientale del nostro Appennino la neve cade a fiocchi copiosi già attorno agli 800 metri. Nevica a Civago, Cervarezza, Succiso e nelle prossime ore anche a - facebook.com facebook

