Contributi di bonifica accolto il ricorso al Tar | Il Consorzio dovrà ricalcolare tutte le annualità
Il Tar Abruzzo ha stabilito che il Consorzio di bonifica dovrà ricalcolare tutte le annualità relative ai contributi richiesti alle aziende agricole, accogliendo il ricorso presentato da alcune imprese. La decisione evidenzia l’importanza di un’analisi accurata delle somme richieste e potrebbe influire sulle future modalità di calcolo e applicazione dei contributi di bonifica.
Il Tar Abruzzo ha accolto il ricorso presentato da diverse aziende agricole contro l’eccessiva misura dei contributi di bonifica richiesti dal Consorzio. La sentenza, depositata questa mattina, riguarda il giudizio per “ottemperanza” n. 178 del 2023, promosso dalle aziende Valentini S.S., Delfico. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
