Contributi di bonifica accolto il ricorso al Tar | Il Consorzio dovrà ricalcolare tutte le annualità

Il Tar Abruzzo ha stabilito che il Consorzio di bonifica dovrà ricalcolare tutte le annualità relative ai contributi richiesti alle aziende agricole, accogliendo il ricorso presentato da alcune imprese. La decisione evidenzia l’importanza di un’analisi accurata delle somme richieste e potrebbe influire sulle future modalità di calcolo e applicazione dei contributi di bonifica.

Il contributo di bonifica è dovuto solo dal proprietario - Il contributo di bonifica è un onere reale che grava sull'immobile ed è quindi legato al proprietario, non alla persona che effettivamente ne usufruisce. corriere.it

Tommaso Fina. . Tommaso Fina il 31 dicembre 2025 si è reccato alla sede Consorzio Bonifica ovest Liri Garigliano sede Palazzo Torlonia.Sono consorziato è pago contributi bonifica sopra una stradaPrego seguitemi e vi racconto la storia di seguito,con - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.