Il Prefetto conferma l’impegno nel contrasto alle armi clandestine, evidenziando l’ultimo intervento a Sant’Antonio Abate, dove i carabinieri hanno sequestrato cinque pistole modificate e prive di matricola. Questi interventi testimoniano l’attenzione costante delle forze dell’ordine nel presidiare il territorio e prevenire il traffico illecito di armi. Un’azione che continuerà con determinazione per garantire la sicurezza pubblica e contrastare ogni forma di illegalità.

Tempo di lettura: 2 minuti “Il recente rinvenimento avvenuto a Sant’Antonio Abate, dove i carabinieri della locale stazione hanno sequestrato cinque pistole modificate, prive di matricola e perfettamente funzionanti, rappresenta l’ultimo e significativo risultato dell’attività di contrasto al traffico illecito di armi sul territorio”. Lo dice il prefetto di Napoli, Michele di Bari, commentando l’ultima operazione condotta nel Napoletano e sottolineando che “questo risultato si inserisce in un percorso di costante attenzione e monitoraggio di un fenomeno emergente e sempre più allarmante, quale quello della diffusione di armi clandestine e modificate”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Contrasto alle armi clandestine andrà avanti”: il Prefetto avverte

Leggi anche: In casa nascondono droga e armi clandestine, arrestati coniugi

Leggi anche: Arzano, armi clandestine in casa: 52enne ai domiciliari arrestato

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Furti in casa e traffico di armi clandestine, blitz nel Salento: fermata la banda dell'Audi, tre arresti - Operazioni dei carabinieri a tutto campo sul territorio salentino: tre arresti in poche ore in provincia di Lecce. quotidianodipuglia.it

Armi clandestine e porto illegale, arrestato - I Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca hanno arrestato un 38enne romano, senza occupazione e con precedenti, gravemente indiziato dei reati di detenzione di armi clandestine e porto ... ansa.it

Armi clandestine e droga trovate dalla Polizia a Tropea - Un vasto controllo condotto all'interno di un complesso di edilizia popolare da personale della Squadra mobile di Vibo Valentia con il supporto del Posto Fisso di Tropea, ha portato al rinvenimento di ... ansa.it

Castel Volturno: La Squadra Mobile di Caserta sequestra un arsenale d’armi. Nei girni scorsi, la Polizia di Stato di Caserta, nell’ambito dei servizi organizzati in materia di prevenzione e contrasto ai reati riconducibili alla criminalità organizzata, ha rinvenuto e - facebook.com facebook