Continua la battaglia contro il fotovoltaico ad Asciano | Sì alle rinnovabili ma non si può distruggere un territorio
La comunità di Asciano continua a opporsi al progetto di un grande impianto fotovoltaico nella piana, sottolineando l’importanza di tutelare il territorio. Non si tratta di negare le energie rinnovabili, ma di trovare un equilibrio tra sviluppo sostenibile e rispetto ambientale. La battaglia, condivisa da tutti gli abitanti di Sangiuiano, riflette l’impegno a preservare le caratteristiche naturali e paesaggistiche della zona.
Persa una schermaglia, la partita che vede la comunità sangiulianese - unita in tutte le sue componente - impegnata contro il progetto di realizzazione di un maxi impianto fotovoltaico nella piana di Asciano prosegue. L'associazione di Tutela della piana di Asciano e dell’Acquedotto Mediceo. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Sì alle rinnovabili, ma non si può distruggere un territorio; Impianto fotovoltaico lungo via del Brennero, respinto il ricorso del Comune: La battaglia non è chiusa.
