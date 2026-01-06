Conte il signor Wolf del Napoli | problemi risolti e sogno dominante
"> Sul grande schermo del campionato irrompe Antonio Conte con una definizione che è già manifesto: «Sono il signor Wolf, risolvo problemi». Un’immagine efficace, utilizzata da Mimmo Carratelli sul Corriere dello Sport, per raccontare il lavoro straordinario del tecnico del Napoli, capace di tenere la squadra ad altissimo livello nonostante una lunga lista di assenze pesanti: da De Bruyne ad Anguissa, passando per Lukaku, Gilmour, Meret, Beukema, Buongiorno e Olivera. Come ricostruisce Mimmo Carratelli sulle pagine del Corriere dello Sport, il Napoli delle meraviglie nasce a Riyadh, con il trionfo in Supercoppa, e poi dilaga in campionato. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
Leggi anche: Corriere dello Sport: “Napoli, Conte come il signor Wolf: a Riyadh rimette tutto in ordine”
Leggi anche: Napoli dominante, Chiariello esalta Hojlund e il calcio di Conte
Corriere dello Sport | Napoli ripartenza a Cremona | Conte si affida al talento di Neres.
Il morto è risorto: Napoli, Conte e una Supercoppa che parla chiaro - Ivan Zazzaroni lo ammette subito, senza giri di parole, aprendo un fondo che colpisce dritto al centro del dibattito. napolipiu.com
Conte-Napoli, addio in vista? Crollano le quote esonero o dimissioni - 0 che, proprio alla vigilia della sosta, fa deflagrare il caso Antonio Conte. gazzetta.it
Napoli, otto partite tremende ma Conte oggi può tornare in vetta alla Serie A - 45 al Maradona, racconterà al Napoli se tutto quello che è accaduto da Bologna in poi sarà servito a qualcosa. corrieredellosport.it
Sarà il signor Massa di Imperia a dirigere il delicato match tra la Lazio di Sarri ed il Napoli di Antonio Conte domenica prossima allo Stadio Olimpico, alle ore 12,30. - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.