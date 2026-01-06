Conte contatta Raspadori possibile un ritorno in azzurro

Giacomo Raspadori potrebbe tornare a vestire la maglia del Napoli, dopo aver lasciato il club lo scorso agosto per l’Atletico Madrid. Secondo fonti vicine alla società, Antonio Conte avrebbe contattato il calciatore per valutare un possibile ritorno in azzurro. La trattativa è ancora in fase preliminare, ma l’ipotesi di un ritorno di Raspadori al Napoli sta prendendo corpo.

Il calciatore dell'Atletico Madrid può ritornare al Napoli. Si lavora ad un possibile ritorno in maglia azzurra di Giacomo Raspadori, partito la scorsa estate direzione.

"Il Napoli ha contattato personalmente Raspadori, la risposta a Manna". Il retroscena - Il Napoli si è messo in moto per riportare alla corte di Conte uno dei protagonisti dei due ultimi scudetti partenopei con Spalletti e Conte. msn.com

Lookman e Vlahovic, il possibile effetto domino con Raspadori-Atletico - Il primo, in assoluto: il possibile ritorno del Napoli, dietro input di Conte, su Ademola Lookman. calciomercato.it

CALCIOMERCATO NAPOLI??NOA LANG GALATASARAY??CONTATTATO RASPADORI??IL PUNTO INSIEME..

"OCCHIO A DOVBYK-NAPOLI" Gianluca Di Marzio così a Sky Sport, durante 'Calciomercato - L'Originale' Secondo l'esperto di mercato, l'attaccante della Roma piace molto a Conte: nome caldo dopo i contatti andati oggi a buon fine tra Lucca e il Benfi - facebook.com facebook

