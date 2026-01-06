Il Consorzio del Vino Chianti si prepara a presentarsi in Nigeria con la sua prima missione africana, prevista per il 27 gennaio a Lagos. L’evento, inserito nel Top Italian Wines Roadshow del Gambero Rosso, si svolgerà al Civic Centre e riunirà professionisti, stampa e operatori del settore vinicolo. Un’occasione per promuovere la qualità e la tradizione del Chianti nel mercato nigeriano.

Il Consorzio Vino Chianti approda in Nigeria: la prima missione africana sarà il 27 gennaio a Lagos, al Civic Centre, all’interno del Top Italian Wines Roadshow per un evento organizzato dal Gambero Rosso che riunisce pubblico specializzato, stampa, importatori e operatori qualificati del settore vino. Il Consorzio parte con una delegazione di 13 aziende, che avrà un desk dedicato e circa 30 etichette di Chianti Docg. Una presenza che racconta non solo la forza produttiva della denominazione ma anche la volontà di investire su un mercato emergente. "È un esordio vero e proprio — sottolinea Giovanni Busi (foto), presidente del Consorzio — e per noi rappresenta un momento strategico: l’Africa è un’area tutta da esplorare, dove il Chianti può crescere con continuità nei prossimi anni". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Consorzio del Vino Chianti in Nigeria

