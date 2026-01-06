Conoscere l’Universo | corsi gratuiti all’Asssociazione Astronomica

L’Associazione Astronomica del Rubicone, in collaborazione con l’Unione dei Comuni del Rubicone e Mare e la Bcc Romagnolo, propone corsi gratuiti di astronomia nel 2026. Questi incontri sono aperti a tutti e permettono di approfondire le conoscenze sull’Universo in modo semplice e accessibile. Le iscrizioni sono sempre aperte, offrendo un’opportunità per scoprire il cielo e le sue meraviglie in modo chiaro e rispettoso.

L’Associazione Astronomica del Rubicone, insieme all’Unione dei Comuni del Rubicone e Mare e la Bcc Romagnolo, organizza i corsi gratuiti di astronomia 2026 ai quali ci si può sempre iscrivere. Le conferenze sono 21, si tengono quasi tutte ogni venerdì alle 21. La prossima è in programma venerdì 9 gennaio nella sala Galeffi al secondo piano del palazzo municipale di Savignano sul Rubicone. Tema in discussione sarà "100 anni di universo in espansione" di Enrico Chiaretti. L’ultimo dei 21 incontri si terrà il 29 maggio. Info: mail: [email protected]. L’Associazione Astronomica del Rubicone è nata il 4 agosto 2007 a Savignano sul Rubicone grazie a un piccolo gruppo di persone appassionate alla cultura e, in particolare, a quella che, come scrisse Giacomo Leopardi, "sembra una delle più antiche scienze tra quelle che sono a nostra cognizione: l’Astronomia". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Conoscere l’Universo: corsi gratuiti all’Asssociazione Astronomica Leggi anche: Conoscere l’universo di Letizia Battaglia Leggi anche: Corsi gratuiti di abilitazione per Asa e Oss La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Conoscere l’Universo: corsi gratuiti all’Asssociazione Astronomica - L’Associazione Astronomica del Rubicone, insieme all’Unione dei Comuni del Rubicone e Mare e la Bcc Romagnolo, organizza i corsi ... msn.com

ArtAperitivo - Marc Chagall Un incontro per entrare nel suo mondo prima di attraversarlo dal vivo... Venerdì 16 gennaio – ore 19:30 Vi invitiamo ad un momento poetico ed immersivo, per conoscere il suo universo: le radici ebraiche, il mito, l’amore, la f - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.