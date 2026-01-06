Confcommercio Toscana un quarto dei negozi chiuso nel 2035
Confcommercio Toscana segnala che, entro il 2035, un quarto dei negozi potrebbe chiudere, evidenziando una crescente desertificazione commerciale nella regione. Arezzo e altre aree affrontano sfide significative, con oltre 8 negozi su 10 che rischiano di scomparire nei prossimi anni. Questa tendenza riflette un quadro di difficoltà economiche e di cambiamenti nei consumi che richiedono attenzione e interventi mirati.
Arezzo, 6 gennaio 2026 – La Toscana è tra le regioni più colpite dalla desertificazione commerciale, con oltre 8.600 negozi sfitti e una quota di spazi inutilizzati pari al 20%, al di sopra della media nazionale del 15,1%. Lo afferma l'ufficio studi di Confcommercio, secondo cui la regione è quinta in Italia per numero di fondi vuoti, dietro Lombardia (9.447), Veneto, Piemonte e Campania. Secondo le proiezioni fatte al 2035 la densità commerciale potrebbe diminuire di un valore compreso tra il 16% e il 27% senza interventi di rigenerazione urbana. Pistoia, secondo quanto riporta una nota di sintesi, rischia di scendere a 5,6 negozi ogni mille abitanti, contro gli 8,7 stimati per Pisa e Massa. 🔗 Leggi su Lanazione.it
