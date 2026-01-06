Confcommercio cesenate | Saldi partiti bene Per otto imprese sono un quinto degli incassi annuali
I primi giorni di saldi nel territorio cesenate si sono aperti con risultati positivi, rappresentando un impulso importante per le imprese locali. Secondo Confcommercio Cesena, per otto aziende i saldi hanno già generato un quinto degli incassi annuali, evidenziando l'importanza di questo periodo per il settore del commercio. Questi dati sottolineano come i saldi possano contribuire significativamente alla ripresa economica delle imprese nel territorio.
Primi giorni di saldi frizzanti nel territorio cesenate, che coincidono con l'epilogo del periodo natalizio. Ma perché carburino servirà un po' di tempo."Secondo un'indagine realizzata da Confcommercio, in collaborazione con Format Research, sui comportamenti d'acquisto dei consumatori e sulle. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
