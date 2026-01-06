Conegliano cerca il terzo successo nel girone D, affrontando domani in Polonia il KS Commercecon conód. La partita si giocherà mercoledì 7 gennaio 2026 alle ore 18:00 presso la Sport Arena. Una sfida importante per le ambizioni europee delle due squadre, in un contesto di grande equilibrio e determinazione.

La terza giornata del girone D ( mercoledì 7 gennaio 2026, ore 18:00 alla?ÓD? Sport Arena ) mette di fronte?KS Commercecon?ód? e A. Carraro Prosecco DOC Conegliano in un incrocio che può già indirizzare la corsa ai quarti. Le venete arrivano in Polonia con un avvio europeo impeccabile: 2 vittorie su 2 e nessun set concesso nella trasferta di Dresda, chiusa con un 3-0 (25-12, 25-17, 25-17) che ha certificato il livello di una squadra capace di cambiare marcia quando serve. L’esordio al Palaverde contro lo Zeren Spor, invece, è stato una battaglia: 3-2 con un tie-break infinito (20-18) dopo cinque set pieni di strappi e controstrappi, segnale di carattere e profondità anche nelle serate meno lineari. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Conegliano a caccia del tris, ?ód? con le spalle al muro: emozioni da Champions domani in Polonia

