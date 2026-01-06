Condotte sotto il binario contro gli allagamenti | via libera dal gruppo Fs

Il gruppo Ferrovie dello Stato ha dato il via libera al progetto di condotte sottobanco sotto il binario di via Refice, a Francavilla Fontana. Questa operazione mira a prevenire gli allagamenti, migliorando la gestione delle acque nel centro urbano. L’approvazione rappresenta un passo importante per la sicurezza e l’efficienza delle infrastrutture ferroviarie e cittadine nella zona.

FRANCAVILLA FONTANA - Il gruppo Ferrovie dello Stato ha approvato il passaggio delle nuove condotte sotto il binario di via Refice, a Francavilla Fontana. A darne notizia, nelle scorse ore, il sindaco Antonello Denuzzo: il progetto ha superato il vaglio definitivo, ricevendo a questo punto tutte.

