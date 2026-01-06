Concluso l’International Roma Judo Camp | al Centro Olimpico Pellicone di Ostia 1400 atleti da tutta Italia

Il Centro Olimpico Pellicone di Ostia ha ospitato l’International Roma Judo Camp, un evento che ha visto la partecipazione di 1400 atleti provenienti da tutta Italia. Nei tre giorni di attività si sono svolti allenamenti, incontri e confronti che hanno contribuito alla crescita e alla diffusione del judo nel nostro paese. Un’occasione di confronto e formazione per atleti, tecnici e appassionati, in un contesto internazionale di grande valore.

Ostia, 6 gennaio 2026 – Sono stati tre giorni intensi di allenamenti, incontri e scambi di idee per la crescita del judo italiano. Al Centro Olimpico Matteo Pellicone di Ostia si è svolto l’edizione del 2026 dell’International Roma Judo Camp, con circa 1400 atleti partecipanti, che hanno invaso il palazzo sportivo lidense. Un flusso costante di randori, di sessioni tecniche giornaliere hanno caratterizzato la manifestazione, che si è rinnovata e conclusa nella giornata del 5 gennaio. Una grande forza quella del movimento del judo tricolore che ha partecipato da tutta Italia. Il Camp ha ospitato anche i collegiali della Nazionale Under 18, Under 21 e Senior. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Leggi anche: Ostia, un'area verde intitolata a Matteo Pellicone Leggi anche: A Cesenatico un Training Camp da record con atleti da dieci Paesi Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. INTERNATIONAL WINTER SCHOOL 2025 Complimenti al nostro Carmine (14 anni), che ha concluso la sua partecipazione all’International Winter School by @monreart_events a Verona — un intensive workshop di livello internazionale con un corpo doc - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.