Comunità Montana degli Alburni Vincenzo Rosolia eletto presidente

Vincenzo Rosolia è stato eletto presidente della Comunità Montana degli Alburni. In un momento in cui molti si dedicano a discussioni sui social, Rosolia evidenzia il suo impegno concreto, concentrandosi sulla gestione e rendicontazione dei progetti della comunità. La sua nomina rappresenta un passo importante per lo sviluppo e la tutela del territorio degli Alburni, con un approccio orientato al lavoro e alla collaborazione.

Tempo di lettura: 5 minuti «Mentre altri scrivevano sui social polemizzando, io ero in Comunità montana a lavorare alle varie importanti rendicontazioni dei progetti. Mentre altri ancora utilizzavano i social per criticare, io mi occupavo di sollecitare gli uffici regionali per una serie di vitali accrediti a favore del nostro Ente, e non ero ancora a capo della Giunta. Gli Enti vanno guidati e seguiti con la presenza reale e concreta negli uffici e non attraverso i social». Il neo Presidente della Comunità Montana Alburni, Vincenzo Rosolia, vicesindaco del Comune di Sicignano degli Alburni, risponde così alle accuse del presidente uscente, Antonio Opramolla, sindaco di Serre.

