Comunità Mondo Nuovo Compiuti già 34 anni
La Comunità Mondo Nuovo di Montepertuso celebra 34 anni di attività, offrendo supporto e speranza a persone affette da dipendenze. Nel corso degli anni, ha accompagnato molti nel percorso di recupero, contribuendo a riscoprire una nuova prospettiva di vita. La sua esperienza e dedizione rappresentano un punto di riferimento nel territorio, testimonianza di un impegno costante per il benessere e la rinascita delle persone.
La Comunità Mondo Nuovo di Montepertuso ha compiuto 34 anni in cui ha illuminato tante vite rabbuiate dalle dipendenze. Un traguardo importante per questa grande famiglia nella campagna della Valdarbia, nel comune di Murlo, due passi dal territorio di Buonconvento. "Abbiamo vissuto una giornata che scalda il cuore, raccontano i due sindaci, Riccardo Conti (Buonconvento) e David Ricci (Murlo). Insieme ai ragazzi della comunità, Alfredo, Sandro e Mario Diottasi, al cardinale. Augusto Paolo Lojudice, agli amici di Montepertuso, all’Arma con il comandante Rotella, a Don Doriano e al nostro carissimo Don Giovanni, detto Nanni, abbiamo celebrato 34 anni di impegno, accoglienza e rinascita. 🔗 Leggi su Lanazione.it
