Comunità Mondo Nuovo Compiuti già 34 anni

La Comunità Mondo Nuovo di Montepertuso celebra 34 anni di attività, offrendo supporto e speranza a persone affette da dipendenze. Nel corso degli anni, ha accompagnato molti nel percorso di recupero, contribuendo a riscoprire una nuova prospettiva di vita. La sua esperienza e dedizione rappresentano un punto di riferimento nel territorio, testimonianza di un impegno costante per il benessere e la rinascita delle persone.

