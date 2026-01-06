Comune Crans-Montana | carenza controlli

Il Comune di Crans-Montana riconosce le proprie responsabilità in merito all'incendio avvenuto presso il bar

10.42 Il Comune di Crans-Montana ammette le proprie responsabilità nell'incendio al bar "Le Constellation". "Il Consiglio comunale deplora di aver scoperto una carenza nei controlli periodici nel periodo 2020-2025". "La giustizia stabilirà quale influenza abbia avuto tale carenza nella catena di causalità che ha condotto alla tragedia", si legge in una nota. Nell'incendio sono morti 40 ragazzi e oltre cento sono rimasti feriti. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche: Crans-Montana, i proprietari: "3 controlli in 10 anni, tutto regolare"

Leggi anche: Crans-Montana: controlli dei Nas sulle discoteche, come vanno le cose in Italia

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Sicurezza sotto accusa per la strage del Costellation bar di Crans Montana; Anche un giovane del Pescara Calcio tra i feriti nell’incendio a Crans-Montana; Ordine infermieri, la carenza di personale va affrontata alla radice; Fp Cgil, la Asl Roma 4 è nel caos per la grave carenza di personale.

Crans Montana, il comune ammette le proprie responsabilità nell'incendio - Il Comune di Crans Montana ammette le proprie responsabilità nell'incendio che ha portato a 40 morti e 116 feriti al 'Le Constellation' e si dice pronto ad assumersele davanti alla magistratura. msn.com