Comune Crans-Montana | carenza controlli
Il Comune di Crans-Montana riconosce le proprie responsabilità in merito all'incendio avvenuto presso il bar
10.42 Il Comune di Crans-Montana ammette le proprie responsabilità nell'incendio al bar "Le Constellation". "Il Consiglio comunale deplora di aver scoperto una carenza nei controlli periodici nel periodo 2020-2025". "La giustizia stabilirà quale influenza abbia avuto tale carenza nella catena di causalità che ha condotto alla tragedia", si legge in una nota. Nell'incendio sono morti 40 ragazzi e oltre cento sono rimasti feriti. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
